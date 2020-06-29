В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

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В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Об этом сообщил портал правительства региона.

С этого дня в Туле начнут работы музеи, библиотеки, зоопарки, развлекательные аттракционы, рынки непродовольственных товаров, ярмарки. До 800 квадратных метров увеличена площадь магазинов, которым разрешено работать.

Также заработают бани, сауны, спортивные сооружения, фитнес-центры.

В то же время остаются и ограничения. В частности, так и не начнут работу детские оздоровительные лагеря.

Полный текст документа можно найти здесь.