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Новости мираОбщество

В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

7info
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В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Об этом сообщил портал правительства региона. 

С этого дня в Туле начнут работы музеи, библиотеки, зоопарки, развлекательные аттракционы, рынки непродовольственных товаров, ярмарки. До 800 квадратных метров увеличена площадь магазинов, которым разрешено работать. 

Также заработают бани, сауны, спортивные сооружения, фитнес-центры. 

В то же время остаются и ограничения. В частности, так и не начнут работу детские оздоровительные лагеря. 

Полный текст документа можно найти здесь

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