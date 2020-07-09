В Тульской области обнаружили труп, привязанный к дереву скотчем

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В Тульской области возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Тело мужчины, привязанное к дереву скотчем, было найдено в лесу недалеко от города Богородица. Сейчас на месте работают следователи, работа по уголовному делу продолжается.