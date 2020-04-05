В Тульской области мужчина открыл стрельбу по охотникам и правоохранителям

7info
Новости мира

Названы главные опасности карантина для пожилых людей

Израильский врач Леонид Эйдельман считает, что пожилые люди во время изоляции на фоне коронавируса могут стать сидячими и лежачими больными из-за дефицита...
Узнать больше
Новости мира

Голое искусанное тело женщины нашли в Петербурге

На промышленной базе в Московском районе Петербурга было обнаружено тело местной жительницы с телесными повреждениями. Об этом пишет РИА Новости.
Узнать больше
Новости мира

Главврач Коммунарки сообщил новую информацию о пациентах с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскрыл в соцсети Facebook последние данные о заболевших коронавирусом. На данный момент в клинике лечение...
Узнать больше
Новости мира

«Яндекс» открыл онлайн-школу для учащихся школ

31 марта портал «Яндекс» открыл онлайн-школу для учащихся 5-11 классов. Для детей проводятся видеоуроки по более чем пятнадцати предметам. Школа начинает свою...
Узнать больше
В этот день

Родился Владимир Познер

Советский и российский журналист, телеведущий, писатель Владимир Владимирович Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже, его отец Владимир Александрович Познер был...
Узнать больше
-

В Тульской области сотрудники СОБР задержали нетрезвого мужчину, открывшего стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. 

ЧП случилось в Веневском районе Тульской области. Нетрезвый 64-летний местный житель сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы. Затем стрелок спрятался у себя дома и стал угрожать силовикам. 

Во время спецоперации стрелявшего задержали и передали следственно-оперативной группе. Выяснилось, что мужчина имеет несколько судимостей. У него изъяли «предметы, конструктивно схожие с гладкоствольным ружьем и винтовкой с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты».

Сообщается, что никакое огнестрельное оружие за гражданином официально не числится. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Life назвал причину массового убийства в Елатьме

Новости Рязани
Подозреваемый в убийстве пяти человек в посёлке Елатьма рассказал, что начал стрелять из-за того, что компания разбудила его ребёнка. Об этом со...
Узнать больше

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме

Новости Рязани
Губернатор Николай Любимов получает всю информацию о ходе расследования убийства пятерых человек в посёлке Елатьма. Ситуация находится под контролем. Об этом сообщил...
Узнать больше

Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме

Новости Рязани
Во время стрельбы в посёлке Елатьма Касимовского района погибли молодые люди в возрасте от 22 до 31 года. Об этом сообщает Life.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новая информация о коронавирусе в Рязанской области от оперативной группы

Коронавирус Рязань
По состоянию на 08.30 воскресенья, 5 апреля, в Рязанской области официально подтверждены 12 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Опубликовано видео с места массового убийства в Рязанской области

Видео
Напомним, жертвами мужчины 1988 года рождения стали пять человек. ЧП произошло в субботу, 4 апреля, около 10 часов вечера.
Узнать больше

Главврач Рязанской ОКБ ответит на вопросы в прямом эфире

Новости Рязани
В воскресенье, 5 апреля, выйдет в эфир Первый антивирусный интернет-проект от компании Paprico.ru #УНАСВСЕДОМА.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
В четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Life назвал причину массового убийства в Елатьме

Губернатор дал поручение в связи с инцидентом в Елатьме

Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме