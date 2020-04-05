В Тульской области мужчина открыл стрельбу по охотникам и правоохранителям

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В Тульской области сотрудники СОБР задержали нетрезвого мужчину, открывшего стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

ЧП случилось в Веневском районе Тульской области. Нетрезвый 64-летний местный житель сначала начал стрелять по охотникам, а затем по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы. Затем стрелок спрятался у себя дома и стал угрожать силовикам.

Во время спецоперации стрелявшего задержали и передали следственно-оперативной группе. Выяснилось, что мужчина имеет несколько судимостей. У него изъяли «предметы, конструктивно схожие с гладкоствольным ружьем и винтовкой с продольно скользящим затвором, боеприпасы, а также муляж гранаты».

Сообщается, что никакое огнестрельное оружие за гражданином официально не числится.