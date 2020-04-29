В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус

В Туле умер 17-летний подросток с подозрением на COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства Тульской области.
Молодой человек скончался во вторник, 28 апреля. Перед этим он поступил в детское отделение инфекционного госпиталя в тяжёлом состоянии. У пациента была двусторонняя тотальная пневмония.
– Тактика лечения была согласована со специалистами Федерального дистанционного реанимационно-консультативного центра, – говорится в сообщении на сайте правительства Тульской области.
К сожалению, врачи оказались не всесильны – подросток скончался. Точная причина его смерти будет названа после проведения необходимых исследований.
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