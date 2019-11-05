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В Туле автоледи с двумя детьми устроила массовое ДТП

4 ноября, в вечернее время суток, в Туле автоледи устроила серьезное ДТП. Авария с участием BMW, «Нивы» и Hyundai Sonata произошла на улице Металлургов.

Согласно данным, полученным от водителя Hyundai Sonata, он и внедорожник затормозили, когда горел красный свет светофора. Через несколько мгновений Ниву протаранил автомобиль марки BMW. После этого российский проходимец врезался в Hyundai.

По предварительной информации, полученной от участников столкновения, виновница аварии – автоледи из BMW – была пьяна. В момент столкновения с ней в машине было двое детей. Дети не были сильно травмированы, однако их все равно отвезли в медучреждение для обследования. По факту ЧП ведется проверка, сообщает MySlo.

Фото: MySlo

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