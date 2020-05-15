В Томской области полицейские вытащили мужчину из дома и забили до смерти

Продолжается расследование уголовного дела в отношении троих бывших сотрудников ОМВД России по Бакчарскому району. Их подозревают в избиении до смерти задержанного мужчины. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Сообщается, что стражи порядка без законных оснований ворвались в квартиру жителя села Бакчар, схватили его и привезли в отдел полиции, где избивали несчастного ногами и руками по голове и телу.
Это происходило до тех пор, пока задержанный не перестал подавать признаки жизни. Известно, что подозреваемые были арестованы и уволены из правоохранительных органов.
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