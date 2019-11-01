В Томске иномарка протаранила толпу пешеходов: Погибла женщина

1 ноября, примерно в 10:00 на территории города Томска произошла массовая авария, которая закончилась наездом на толпу пешеходов и летальным исходом.

Все случилось на проспекте Фрунзе. 55-летний водитель, управляя машиной Renault Logan, вылетел на тротуар и протаранил столб, затем французский седан продолжил катиться и врезался в троих пешеходов, а также ударил стоящий внедорожник Ssang Yong Kyron. От столкновения корейский проходимец выкатился на дорогу и столкнулся с маршруткой ПАЗ, в салоне которой в момент ЧП было примерно 15 пассажиров.

В итоге ДТП завершилось гибелью женщины-пешехода 1954 года рождения. Кроме того, еще пятеро (в их числе 17-летний парень) были срочно доставлены в медучреждение. Пассажиры автобуса за медпомощью не обращались. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает ТВ2.

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области