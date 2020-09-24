В Тольятти многодетная мать месяцами истязала свою дочку

Под суд отдали Зинаиду Проскурину — маму девочки, которую забили до смерти летом прошлого года, пишет «КП».

Ее тело нашли 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова в Тольятти. Отчим малышки взял вину на себя, сначала ее мать была признана потерпевшей по делу. Эксперты насчитали на теле малышки 20 ударов по голове. Позже волонтеры выяснили, что многодетная мать издевалась над ребенком не меньше своего мужа.

Друзья семьи говорят, что она смеялась, когда муж ударил ее дочь ногой в живот, сама била ее по голове, а в завершение всего попыталась отдать малышку совершенно посторонней женщине.

По версии следствия, в период с октября 2018 года по июнь 2019 года она систематически наносила ей телесные повреждения, причиняя физическую боль и психические страдания.

Когда ребенка в последний раз видела подруга Зинаиды, девочка была накрыта одеялом с головой, вероятнее всего, чтобы своими стонами не мешала взрослым «отдыхать».

Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. Ей вменяют истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее мужа убийство ребенка суд может приговорить его к 20 годам колонии.