В Тобольске мужчина зарезал прохожего-спортсмена

35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил случайного прохожего в Тобольске. Второго марта он набросился с ножом на 19-летнего спортсмена, проходившего мимо.

После совершения нападения преступник попытался скрыться. Однако он был арестован правоохранителями, патрулировавшими улицы. Полицейские вызвали медиков к месту трагедии, однако приехавшие специалисты ничем потерпевшему помочь не сумели.

По данным портала «Регион онлайн», нападавший и погибший внезапно поругались. Финалом конфликта стала смерть 19-летнего парня. Ранее жители Тобольска знакомы не были.

Теперь по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.