В Татарстане женщина увидела эвакуацию своей машины и умерла

Пожилая женщина умерла в Казани, увидев, как эвакуаторщики увозят ее машину. Происшествие случилось среди бела дня на улице Беломорской.

Пожилая автомобилистка оставила свое транспортное средство в зоне действия знака «Парковка запрещена». Она отправилась за покупками. Когда она вернулась к машине, стало понятно: авто эвакуируют. При виде такого события женщине стало плохо. Она упала. Приехавшие на место ЧП врачи констатировали, что женщина мертва.

Случай вызвал гневную реакцию в соцсетях. Люди ополчились на эвакуаторщиков. Многие обвинили работников транспортной службы в смерти автолюбительницы.

Реклама

На место происшествия приезжали полицейские. Они проводят проверку по факту смерти 61-летней гражданки. Они установят, имела ли смерть женщины криминальный характер, сообщает «Татарстан-24».