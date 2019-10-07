В Татарстане женщина после ссоры с мужем порезала детей ножом

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Набережных Челнов. Женщину подозревают в убийстве ребёнка и покушении на убийство ещё одного. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По версии следствия, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 6 октября. Подозреваемая на почве ревности поссорилась с супругом, после чего он ушёл из дома. После этого женщина взяла нож и несколько раз ударила им своих сыновей 2013 и 2017 года рождения, также она нанесла множественные ранения самой себе.



От полученных ран младший ребёнок умер, его брат и мать сейчас находятся в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.

