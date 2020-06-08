В Татарстане сын зарезал родителей и поджег родной дом

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В деревне Пукаль Сабинского района 18-летний сын зарезал своих родителей, а затем поджег родной дом. Об этом пишет портал «KazanFirst» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что отец злоумышленника скончался на месте. Его мать находится в реанимации в тяжелом состоянии. После нападения на родителей парень попытался покончить с собой, но у него не вышло. В результате он попал в больницу. За их жизни борются врачи.

По словам соседей, семья всегда жила хорошо. Детали происшествия уточняются. Правоохранительные органы начали расследование.