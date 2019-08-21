В Татарстане правоохранители вступили в бой с преступниками во время их задержания

На территории Татарстана служащие полиции и росгвардейцы провели операцию по задержанию подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В ходе процесса задержания правоохранителям пришлось применять оружие.

Следователи полагают, что преступники до задержания угнали машину из одного из автосервисов на территории Казани. Затем они осуществили разбойное нападение на 27-летнего жителя. Их добычей стали денежные средства и телефон. Третий случай нарушения закона – ограбление квартиры Набережных Челнах с присвоением 15 000 долларов.

Когда правоохранители вышли на след преступников и решили их задержать, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. Налетчики выстрелили в стражей прядка несколько раз, а также пообещали взорвать гранату. После этого мужчины пытались скрыться, однако были арестованы. После проведения процесса задержания правоохранители изъяли у пойманных граждан газовый револьвер Наган и муляж гранаты. По данным следствия, злоумышленники могли быть под действием наркотиков, сообщает Лайф.ру.