В Татарстане отстранили от обучения 111 детей с температурой

В среду, 2 сентября, в Республике Татарстан отстранили от занятий 111 детей с температурой, сообщает газета “Челнинские Известия”.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что на входе в учебные заведения у всех школьников измеряют температуру. Благодаря этому у 111 учеников обнаружили симптомы ОРВИ и отстранили их от обучения. Любовь Адвонина напомнила родителям, что не стоит отпускать на учебу детей с насморком, температурой, потому что они могут заразить целый коллектив.