В Тамбовской области ревнивец зарезал подругу на глазах ее дочери

В Моршанске 29-летний местный житель жестко убил возлюбленную. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, гражданский муж приревновал 34-летнюю женщину. В результате вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленник избил жертву шваброй и палкой по голове, после чего нанес ей несколько ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В помещении в этот момент находилась восьмилетняя дочь покойной.
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