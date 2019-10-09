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В Геленджике аферисты подделали билеты на концерт Элджея

Молодая пара из Сызрани попалась на уловку мошенников, купив билеты на концерт Элджея. Молодые люди, отдыхая в Геленджике, решили посетить концерт любимого исполнителя. Было принято решение приобрести электронные билеты.

На официальных площадках цена за билет показалась завышенной. И тогда пара увидела объявление на Авито, где билеты продавались со значительной скидкой. Молодые люди ответили на предложение. Продавец отреагировал быстро, сразу запросив перевод денег. Покупателей это не смутило, покупка состоялась. Электронная версия билетов продавцом была отправлена сразу после поступления денежных средств.

Девушка и парень были очень довольны покупкой. Они отправились на концерт. Однако на входе штрих-код оказался нечитаемым, а билеты – недействительными. Разочарованные молодые люди пытались вновь связаться с продавцом, но объявление уже было заблокировано.

ktv-ray.ru предостерегает своих читателей от мошеннических уловок.

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