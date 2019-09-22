В столице каршеринговый Mercedes протаранил офис автострахования

22 сентября, в утреннее время суток, в Москве произошло ДТП с участием каршеринговой машины. Дорогая иномарка протаранила здание, в котором находится офис автомобильного страхования. Информация о ЧП была размещена на странице паблика «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в социальной сети ВКонтакте.

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Там же очевидцы разместили фотографии с места происшествия. На них можно увидеть, что Mercedes врезался в офис автострахования и серьезно пострадал. Также джосталось и зданию. Уточняется, что авария случилась на улице Маяковского рядом с мостом Победы через железную дорогу в Химках.

Остается неизвестным, пострадал ли водитель разбитого авто. Сообщается, что разбитую иномарку увезли с места ЧП на эвакуаторе.