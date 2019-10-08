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В Ставрополье сотрудники ГИБДД помогли водителю отремонтировать машину на трассе

У одного из российских автомобилистов на трассе случилось несчастье. Его Лада сломалась прямо посреди пути. Это случилось в Ставропольском крае, неподалеку от регионального центра, сообщает Мэш.

Пока водитель и его приятели занимались починкой авто, к ним подъехали сотрудники ГИБДД. Однако стражи порядка явились не чтобы наказать автолюбителя, а наоборот помогли ему. Сообщается, что инспекторы узнали, в чем причина поломки (оказалось, что надо поменять ремень ГРМ), самостоятельно купили запчасть, привезли ее на место «пит-стопа» и помогли поставить на ВАЗ.

Водитель остался в восторге от поступка сотрудников ДПС. Он поблагодарил правоохранителей в записанном им видеоролике.

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