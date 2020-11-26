В среднем смоленская медсестра зарабатывает более 32 000 рублей

Смоленскстат опубликовал данные о зарплатах смоленских медсестер. Оказалось, что в среднем работники медицины зарабатывают 32 616 рублей.
Смоленскстат проводил исследование в период январь-сентябрь 2020 года. В документе представлены данные о средних зарплатах врачей, санитарок, медсестер, воспитателей и других работников.
Однако зарплаты в районах Смоленской области остаются на разном уровне. В частности, медсестра в Вяземском районе получает в среднем 30 853 рубля, а в Руднянском — 29 503 рубля.