В среднем смоленская медсестра зарабатывает более 32 000 рублей

Смоленскстат опубликовал данные о зарплатах смоленских медсестер. Оказалось, что в среднем работники медицины зарабатывают 32 616 рублей.

Смоленскстат проводил исследование в период январь-сентябрь 2020 года. В документе представлены данные о средних зарплатах врачей, санитарок, медсестер, воспитателей и других работников.

Однако зарплаты в районах Смоленской области остаются на разном уровне. В частности, медсестра в Вяземском районе получает в среднем 30 853 рубля, а в Руднянском — 29 503 рубля.

— При этом средняя заработная плата медсестры в Смоленском районе составляет 33 446 рублей, а в Новодугинском — 36 344 рубля. Согласно исследованию, больше всего получает медперсонал в Новодугинском муниципалитете, а меньше всех — Демидовском (29 384 рубля), — говорится в документе.