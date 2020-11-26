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Новости мираОбщество

В Советском районе Астрахани демонтируют 36 незаконных гаражей

Елена Лобанова

В Астрахани планируют демонтировать 36 незаконных гаражей. Об этом сообщает ГТРК «Лотос». 

Перед насильным вывозом собственникам помещения разъясняют правила, извещают о предстоящем демонтаже. Кроме того, подобные объявление размещаются не только в официальных источниках, но и на самих объектах. 

— Владелец вправе вернуть гараж с базы временного размещения. Для этого ему необходимо обратиться в районную администрацию и оплатить расходы за демонтаж объекта и за его хранение. Накануне незаконно установленные гаражи убирали с улицы 2-ой Высоцкой в Советском районе, — рассказал ведущий менеджер отдела развития территории районной администрации Роман Михнов. 

Мужчина отметил, что глава города Мария Пермякова поручила демонтировать металлические гаражи возле сквера ветеранов. 

— Всего здесь находятся 39 объектов, из них только 3 — законные. Соответственно 36 гаражей подлежат демонтажу. К настоящему времени мы уже вывезли 19 объектов, — поясняет Михнов. 

Работы по вывозу самовольных гаражей проводятся во всех городских районах. Так, с начала года на территории Советского было ликвидировано 216 таких объектов, в Кировском 258, порядка 150 в Трусовском и 412 в Ленинском районе.

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