В Советском районе Астрахани демонтируют 36 незаконных гаражей

В Астрахани планируют демонтировать 36 незаконных гаражей. Об этом сообщает ГТРК «Лотос».
Перед насильным вывозом собственникам помещения разъясняют правила, извещают о предстоящем демонтаже. Кроме того, подобные объявление размещаются не только в официальных источниках, но и на самих объектах.
Мужчина отметил, что глава города Мария Пермякова поручила демонтировать металлические гаражи возле сквера ветеранов.
Работы по вывозу самовольных гаражей проводятся во всех городских районах. Так, с начала года на территории Советского было ликвидировано 216 таких объектов, в Кировском 258, порядка 150 в Трусовском и 412 в Ленинском районе.