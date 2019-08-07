В Сочи умер ребёнок, родители которого увлеклись духовными практиками

больнице Сочи умер двухмесячный мальчик, родители которого увлекаются духовными практиками. Об этом сообщает КП-Кубань



Сообщается, что родители мальчика с 2017 года жили в частном доме в посёлке Лоо, они не признавали медицину и не видели необходимости регистрировать младенца.



Сына женщина родила дома, не обращаясь к врачам. На учёт в поликлинику его также не поставили. Сообщается, что 23 июня малыш впал в полусонное состояние, начал худеть и срыгивать молоко. В больницу его привезли уже в очень плохом состоянии, врачи боролись за жизнь мальчика, но 3 июля он скончался.



Теперь на родителей младенца собираются завести уголовное дело.

