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В Сочи умер ребёнок, родители которого увлеклись духовными практиками

больнице Сочи умер двухмесячный мальчик, родители которого увлекаются духовными практиками. Об этом сообщает КП-Кубань 

Сообщается, что родители мальчика с 2017 года жили в частном доме в посёлке Лоо, они не признавали медицину и не видели необходимости регистрировать младенца. 

Сына женщина родила дома, не обращаясь к врачам. На учёт в поликлинику его также не поставили. Сообщается, что 23 июня малыш впал в полусонное состояние, начал худеть и срыгивать молоко. В больницу его привезли уже в очень плохом состоянии, врачи боролись за жизнь мальчика, но 3 июля он скончался. 

Теперь на родителей младенца собираются завести уголовное дело. 

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