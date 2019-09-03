В Сочи преступник напал на девушку и сбросил с Верещагинского моста – СМИ

В Сочи погибла 24-летняя девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По данным СМИ, она возвращалась вечером 30 августа домой к своему возлюбленному с работы. Когда она шла по Верещагинскому мосту, на неё напал неизвестный. Есть данные, что он изнасиловал свою жертву, ограбил, после чего сбросил с моста.



Как сообщает портал «Югополис», Верещагинский или Светлановский мост – самый известный и один из крупнейших мостов Сочи: его длина составляет 220 метров, ширина 18 метров, высота 27 метров. Жители города просили поставить там ограждения, но мост является историческим сооружением, поэтому сделать это не так просто.



РЕН ТВ сообщает, что у девушки пропали сумка и телефон. Также на камеры видеонаблюдения попал мужчина в капюшоне, который следил за ней.

