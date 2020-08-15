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Новости мираПроисшествия

В Сочи мужчина размахивал младенцем, держа его за ногу

Никита Брыкин

Разыскивается мужчина, который размахивал младенцем на видеокамеру, держа его за одну ногу. В распоряжении телеканала НТВ появились кадры с места случившегося.

По предварительным данным, инцидент произошел в Ажекском экопарке в Сочи. Мужчина, сидя на стуле и насвистывая, размахивал ребенком. Перевернутый вниз головой младенец за все время записи не издал ни звука.

Отметим, что краснодарская полиция начала проверку. По некоторым данным, мать ребенка стояла рядом за кадром и никак не препятствовала происходящему. Героем видео стала двухмесячная малышка.

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