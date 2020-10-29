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Новости мираПроисшествия

В Смоленской области пропавший председатель организации ветеранов найден мертвым

Елена Лобанова

В Смоленской области отыскали пропавшего председателя организации ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов. 85-летний Михаил Чернов найден мертвым, сообщает Smolnarod.ru. 

Тело пенсионера обнаружили в районе населенного пункта Воронцова. 

Мужчина пропал 17 октября. 85-летний ветеран ушел из дома в деревне Терехово, но так и не вернулся. Его искали долгое время, а родственники даже объявили вознаграждение за информацию о его местонахождении. 

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На поиски мужчины несколько раз выезжали поисковики, однако им удалось отыскать только брошенное пенсионером ведро.

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