В Смоленске на женщину напал насильник

В четверг, 3 сентября, на жительницу Смоленска напал насильник, сообщает газета “Рабочий путь”. По словам женщины, инцидент произошел вечером, примерно в 17:30, в одном из домов по улице Ударников.

Пострадавшая сообщила, что следом за ней в подъезд зашел и мужчина неславянской внешности. А как только дверь закрылась, злоумышленник напал со спины. Его целью, считает женщина, было далеко не ограбление. Жительница Смоленска предположила, что мужчина перепутал ее с подростком, так как она невысокого роста и маленького телосложения.

После случившегося женщина написала заявление в полицию.