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Новости мираПроисшествия

В Смоленске на женщину напал насильник

Иван Федоров
Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay

В четверг, 3 сентября, на жительницу Смоленска напал насильник, сообщает газета “Рабочий путь”. По словам женщины, инцидент произошел вечером, примерно в 17:30, в одном из домов по улице Ударников. 

Пострадавшая сообщила, что следом за ней в подъезд зашел и мужчина неславянской внешности. А как только дверь закрылась, злоумышленник напал со спины. Его целью, считает женщина, было далеко не ограбление. Жительница Смоленска предположила, что мужчина перепутал ее с подростком, так как она невысокого роста и маленького телосложения. 

После случившегося женщина написала заявление в полицию.

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