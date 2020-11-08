В Смоленске камера видеонаблюдения записала ночную воровку растений

В одном из дворов Смоленска камера видеонаблюдения записала, как женщина ворует растения из палисадника. Соответствующее видео появилось в группе ВК «Черный список | Смоленск«.

На записи видно, что женщина вначале оглядывается по сторонам, дабы убедиться, что ее никто не видит. затем подошла к одному из растений, высаженных в палисаднике возле многоквартирного дома. Воровка попыталась вытащить его руками, но у нее не получилось. Тогда женщина начала искать что-то в своем пакете.

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Спустя некоторое время местная жительница достала из сумки небольшую лопату и начала выкапывать саженцы. Вырыв одно растение, она положила его в сумку и спокойно отправилась в ту сторону, откуда и пришла.

В комментариях к записи многие выражали недовольство поступком женщины:

— Дожили! Уже и деревья охранять нужно, — написала Елена.

— В полицию обратиться можно с заявлением, видео показать, я думаю, что это кража! Пока хоть одну из этих воровок не накажут, они продолжат свое дело, — высказался Евгений.