В Сети разместили фейковый график открытия объектов в Татарстане

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В соцсетях появился график открытия объектов на территории Татарстана. Как сообщает оперативный штаб РТ по борьбе с распространением COVID-19, данный документ является фейком.

По словам сотрудников оперштаба, опубликованный в Сети документ с якобы поэтапным открытием различных объектов в республике, является очередной попыткой «ввести людей в заблуждение».

Представители штаба призвали жителей Татарстана быть внимательными и не поддаваться на провокации, проверяя информацию. Кроме того, эксперты призвали людей оставаться дома и беречь себя, отмечает Вечерняя Казань.