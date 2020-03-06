В Сети раскрыли рендер нового Audi A3

В Интернете опубликовали новые рендерные изображения седана Audi A3. По информации портала 32cars, обновленная модификация популярной машины будет представлена общественности в ближайшее время.

На просторах Сети разместили рендерные изображения новейшего седана модели A3. Изображения подготовлены Kleber Silva. Внешний вид автомобиля выглядит оригинальным и нестандартным.

Фото — 32cars

Немецкий бренд не сообщает данные о точном дне презентации новинки, однако, согласно мнению экспертов, это должно случиться в 2020 году на автошоу в Нью-Йорке или же на автосалоне в Париже.