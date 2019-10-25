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В Сети продается почти новый ВАЗ-2106

На портале объявлений в Сети «Авито» разместили объявление о продаже ВАЗ-2106, который почти не ездил по дорогам. Темно-зеленая «шестерка» пробежала лишь 312 километров.

Объявление было выставлено сотрудниками одного из автосалонов в городе Иваново. Сообщается, что седан был собран в 1998 году, а владелец у «капсулы времени» всего один.

Состояние у машины стоковое: никакого тюнинга и доработок, только заводские детали в отличном состоянии. За 20-летний почти новый автомобиль продавцы хотят получить 330 000 рублей., сообщает wroom.ru.

Фото: Авито

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