В Сети появилось видео со свадьбы Семака на острове Комо

Анна Семак разместила в своем Инстаграме видео, снятое на итальянском острове Комо. Там проходит свадьба женщины с главным тренером футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергеем Семаком.

Торжество проводится в населенном пункте Черноббьо. Во время просмотра ролика можно заметить, что Сергей и Анна дают клятвы и в связывают себя узами брака. В качестве гостей на свадьбу явились многие деятели шоу-бизнеса и футбольные эксперты.

Напомним, Сергей Семак воспитывает со своей возлюбленной семерых детей. Летом тренер сделал предложение Анне в ходе полета в Милан, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ