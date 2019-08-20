В Сети появились фирменные фото нового Nissan Juke

Фирменные снимки паркетника Nissan Juke второй генерации были размещены в Сети. На фотографиях кроссовер «позирует» в камуфляже.

Но сотрудники издания Autocar уже покатались на новинке. Во время знакомства было установлено, что «Джук» будут собирать на базе CMF-B (Она является общей с новыми Renault Captur и Clio). Под капотом будет стоять турботройка с объёмом в 1.0 литра. Двигатель станет выдавать 117 л.с. и 180 Нм крутящего момента. В паре с силовой установкой будет работать 6-скоростная МКПП, а вместо вариатора будет предлагаться 7-диапазонный преселектив.

Известно, Juke нового поколения будет представлен общественности 3 сентября текущего года. На территории Европы обновленный паркетник начнут реализовывать уже в конце осеннего периода, сообщает Авторевю.

Фото: Nissan