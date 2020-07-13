В Сети показали попытку Ефремова договориться с полицейскими после ДТП

Актер Михаил Ефремов пытался договориться с московскими полицейскими после смертельного ДТП на Садовом кольце. Видео с моментом разговора стражей порядка и пьяного артиста было опубликовано ведущей телеканала «Россия-1» Ольгой Скабеевой в Телеграме.

При просмотре можно заметить, как сотрудник ГИБДД заполняет протокол на актера. За кадром можно услышать голос Ефремова.

«Давайте я сейчас уйду, а потом заплачу вам все деньги», – спрашивает артист.

Позднее он уже в отделе, во время прохождения медосвидетельствования, показывает средний палец сотрудникам ДПС, пишет Пятый канал.

Напомним, Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. Суд над виновником ЧП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, пройдет 9 августа. По словам юристов, «отмазаться» от наказания у артиста не выйдет.