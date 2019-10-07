В Сети показали, как птица ворует отходы из «мусорки»

Жители Москвы показали на видео, как птица вытаскивает мешок с отходами из мусорного бачка. Информация и видео с места событий появились в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте.

Во время просмотра видеоролика можно заметить птицу, которая вскарабкалась на «мусорку». Опуская клюв внутрь «цилиндра», пернатая достает оттуда пакет с мусором, который по размеру превосходит ее саму. Старательно взмахивая крыльями, птица умудряется вытащить отходы из контейнера. Она бросает пакет на газон.

«Так вот кто мусорит на улицах на самом деле…» — восклицает автор поста.