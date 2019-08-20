В Саяногорске мужчина надругался над маленькими девочками во время игры

В Хакасии ведется расследование в отношении жителя Саяногорска, который совершил тяжкое преступление. Следователи полагают, что мужчина изнасиловал двух маленьких девочек.

По мнению правоохранителей, обвиняемый совершил действия сексуального характера в отношении 4-летней и 6-летней девочек на кухне в общежитии, пока несовершеннолетние играли в куклы.

О преступлении стало известно после того, как об этом своей маме рассказала одна из потерпевших. Теперь подозреваемый находится под арестом. Сообщается, что он состоит на учете у психиатра, сообщает Шанс Онлайн.