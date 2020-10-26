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Новости мираПроисшествия

В Саратовской области 200 человек подрались из-за проводов в армию

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту массовой драки в Дергачевском районе Саратовской области. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Сообщается, что разногласия между представителями курдской и казахской общин начались из-за событий, произошедших в Дергачах в прошлый понедельник. Во время проводов местного жителя в армию рядом с военкоматом вспыхнула драка, в ходе которой избили выходца из Казахстана.

В субботу стороны продолжили выяснять отношения. Как стало известно, произошли столкновения с участием, по разным оценкам, от 100 до 200 человек.

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Следствие ведет отдел дознания регионального ГУ МВД.

Видео – Piter TV

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