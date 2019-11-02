В Саратове отец поймал педофила, пытавшегося увезти на машине его дочь

В поселке Поливановка под Саратовом 10-летнюю девочку попытались силой увезти на машине. Об этом пишет портал «ЧП Саратов».

По предварительной информации, на перекрестке мужчина затащил ребенка в свой автомобиль. Девочке удалось вырваться из рук похитителя и убежать домой. Она рассказала о случившемся отцу.

Мужчина успел поймать подозреваемого в педофилии. Он удерживал возможного растлителя малолетних до приезда сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства и подробности инцидента устанавливаются.