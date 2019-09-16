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В Саратове любовники легли спать рядом с трупом собутыльника

Продолжается расследование убийства 36-летнего жителя Заводского района в Саратове. Его тело нашли в квартире дома на улице Васильковской.

Инцидент произошел в ночь на 19 августа. Мужчина был в гостях у 35-летнего приятеля, проживавшего с гражданской супругой. Во время застолья хозяин стал ревновать гостя к возлюбленной. Он нанес сопернику удар ножом в спину, от которого тот скончался, пишет Регион 64.

Любовники легли спать, невзирая на труп. Утром они скрылись с места преступления. Решением суда подозреваемый взят под стражу.

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