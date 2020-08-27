В Саратове девочка во время ссоры убила пьяную мать

Проводится проверка по факту причинения 15-летней жительницей Калининского района смерти своей матери. Об этом пишет портал «Репортер 64».

Трагедия произошла 27 августа. По предварительным данным, в квартире одного из домов в микрорайоне Солнечный-2 между 40-летней женщиной и ее дочерью произошла ссора. Во время конфликта несовершеннолетняя причинила смерть своей матери.

Отмечается, что родительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура организовала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.