В Санкт-Петербурге женщина наказала водителя за хамскую парковку

В Северной столице женщина-пешеход наказала автолюбителя за хамскую парковку. Информация и видео с места событий были размещены в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Авторы поста сообщают, что инцидент случился на улице Симонова. Тут недавно положили новый асфальт и сделали тротуар. Однако автомобилисты не стали заморачиваться ПДД и правильной парковкой. Они оставили машины прямо на тротуаре. Однако такое поведение не было оценено пешеходами. Так, владелец желтой малолитражки будет теперь подсчитывать убытки. Дело в том, что женщина-пешеход, шедшая по тротуару увидела на своем пути неправильно припаркованный автомобиль: транспортное средство полностью закрыло тротуар и не давало прохода.

Тогда петербурженка, которая передвигалась с тростью, ударила орудием иномарку. Удары пришлись на капот и крыло автомашины.Таким образом женщина решила устроить протест против хамской парковки и наказала водителя желтого авто.

Фото: скриншот из видео