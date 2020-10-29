В Санкт-Петербурге из оставшихся после Хэллоуина тыкв сделают смузи для лошадей

В Санкт-Петербурге придумали необычную и полезную акцию. Волонтеры предлагают всем желающим сделать из тыкв смузи для лошадей, сообщает «Петербургский дневник».

Таким образом,активисты хотят поддержать реабилитационный центр для лошадей «СвободаЦентр». После Хэллоуина остается множеств овощей, но никто не знает, что с ними делать дальше. А в Петербурге 1 и 2 ноября можно будет сдать тыквы, из которых сделают смузи и сушеные лакомства для животных на зиму.

Принести ненужные тыквы можно будет в благотворительный магазин «Спасибо!», расположенный в доме №5 по Чкаловскому проспекту с 11:00 до 21:00.