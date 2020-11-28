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В Самарской области химики-самоучки наварили наркотиков на 19,5 миллиона рублей

Никита Брыкин

Присяжные признали виновными по всем статьям Дениса Филиппова и Эрика Маргаряна из небольшого города Отрадный под Самарой, которые изготовили более 14 кг наркотиков для интернет-магазина, который работал на Центральный федеральный округ и Поволжье, пишет «КП».

Громкое задержание полицейские провели в прошлом году: тогда сообщалось об изъятии 20 кг синтетических наркотиков и более 120 к прекурсоров – веществ, необходимых для изготовления синтетических наркотиков.

Злоумышленникам предъявили обвинение в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств. По закону им грозит пожизненное лишение свободы.

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