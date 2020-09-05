В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома

В субботу, 5 сентября, в 14:35 появилась информация об обрушении части стены многоквартирного жилого дома в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.

Несущая стена обрушилась у здания №153 по улице Галактионовой. Это двухэтажный дом 1910-го года постройки. В здании всего девять квартир и 50 зарегистрированных жильцов. В результате обрушения были повреждены три помещения. Жильцов разместили во временно организованном пункте в доме №156 по улице Ленинской.

Однако временным жильем воспользовался только один человек, остальные решили побыть у родственников и друзей. Всех пострадавших администрация города пригласила на прием 7 сентября, где жильцам выделят новые квартиры из маневренного фонда.