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В Рыбном пенсионерка торговала алкоголем у себя дома

Иван Федоров

В Рыбном 80-летняя пенсионерка устроила в своем доме алко-магазин. Это не первое ее нарушение, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Ранее сотрудники ОМВД уже ловили женщину за незаконной торговлей алкоголя из своего жилища. Тогда пенсионерка отделалась административной ответственностью и внушительным штрафом. 

Но 80-летняя рязанка не бросила свой бизнес из-за такого проступка. Она решила и дальше продолжать свое дело. Однако не так давно сотрудники правоохранительных органов снова наткнулись на незаконные действия со стороны женщины. Они задокументировали сбыт алкогольной продукции, и теперь пенсионерке грозит уголовное наказание. 

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Женщина может отделаться штрафом в размере 80 000 рублей или получить наказание до одного года исправительных работ.

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