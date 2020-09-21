В Рыбном пенсионерка торговала алкоголем у себя дома

В Рыбном 80-летняя пенсионерка устроила в своем доме алко-магазин. Это не первое ее нарушение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее сотрудники ОМВД уже ловили женщину за незаконной торговлей алкоголя из своего жилища. Тогда пенсионерка отделалась административной ответственностью и внушительным штрафом.

Но 80-летняя рязанка не бросила свой бизнес из-за такого проступка. Она решила и дальше продолжать свое дело. Однако не так давно сотрудники правоохранительных органов снова наткнулись на незаконные действия со стороны женщины. Они задокументировали сбыт алкогольной продукции, и теперь пенсионерке грозит уголовное наказание.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Женщина может отделаться штрафом в размере 80 000 рублей или получить наказание до одного года исправительных работ.