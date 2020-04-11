В РПЦ рассказали, как самим освятить вербу дома

Представители Русской православной церкви объяснили, как самим освятить вербу в домашних условиях. Информация появилась в Телеграм-канале Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса.
РПЦ посоветовала пропеть или прочитать вслух молитву праздника Входа Господня в Иерусалим около веточки вербы. Этого будет достаточно, чтобы провести процедуру освящения для символа Вербного воскресенья, сообщает РЕН ТВ.
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