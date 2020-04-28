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В РПЦ «открестились» от священников с наркотиками

Алексей Агеев
Фото - Пресс-служба Московской областной епархии

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Представители Московской областной епархии высказались по поводу задержания двух граждан, назвавшихся священнослужителями. Мужчин поймали с наркотическими веществами.

– Кеменев действительно священник, но он запрещен в священнослужении, а кто такой Горовенко у нас нет информации, он не является клириком нашей епархии, – цитирует «Ридус» представителей епархии Подмосковья.

Оказывается, бывший ответственный по делам молодежи в Бронницком благочинии священник Максим Кеменев уже запрещен в священнослужении. Он нарушил дисциплину. Сейчас он не является настоятелем. Представившийся клириком Михайло-Архангельского собора в Бронницах Роман Горовенко вообще не священник.

Напомним, ранее появилась информация, что священники пойманы с наркотиками под Москвой

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