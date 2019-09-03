В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о крупном пожаре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Пролетарского района города Ростова-на-Дону, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность); начальника Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшего мастера производственного участка, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



По данным следствия, 21 августа 2017 года в центральной части города Ростова-на-Дону при пожаре, охватившем территорию Пролетарского и Кировского районов общей площадью 32640 м2, уничтожено и повреждено огнем 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина 1941 года рождения.



В ходе расследования уголовного дела следствием проверены различные версии возникновения пожара, в том числе версия об умышленном поджоге, которая не нашла своего объективного подтверждения.



Совокупностью собранных доказательств установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения № 50 по переулку Чувашский, а причиной возникновения пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушной линии электропередач. При их эксплуатации были допущены нарушения требований нормативных документов, что привело к короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора.



В ходе расследования уголовного дела допрошены в качестве потерпевших и признаны таковыми свыше 700 человек, допрошены свыше 650 свидетелей, проведено большое количество осмотров мест происшествия, выемок документации, фото и видеозаписей, проверок показаний на месте, назначено и проведено более 60 экспертиз. В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

