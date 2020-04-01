В Ростовской области хотят штрафовать за поход в магазин «без доказательств»

Алексей Агеев
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Представители Правительства Ростовской области пояснили, за что местных жителей могут оштрафовать во время режима самоизоляции. Об этом пишет «Регион онлайн».

Стало ясно, что на жителя Ростовского региона могут наложить штраф за поход в ближайший магазин. Кроме того, ростовчан будут наказывать за то, что они прописаны с родителями, а проживают в ином месте. Чтобы не нажить себе проблем, рекомендуется оставаться дома или собирать доказательства, объясняющие появление не улице.

– Доказательством того, что вы шли в магазин за продуктами, а не просто прогуляться, будут являться любые сведения, например, кассовые чеки из магазина или аптеки. Если вы не дошли до места, а просто прогулялись, то доказательств не будет. Соответственно, получите штраф, и немаленький – до 40 тысяч рублей, – сообщили в региональном Правительстве.

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