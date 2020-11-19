В Ростове муж устроил жене групповое изнасилование

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Ростова-на-Дону и его друга-сообщника, которых подозревают в изнасиловании 33-летней женщины, пишет «Лайф» со ссылкой на Телеграм-канал «Че по Ростову?».

Сообщается, что мужчина и его супруга не жили вместе, хотя официально отношения не расторгли. Злоумышленник пригласил избранницу в гости к приятелю в Ростов. Девушка согласилась поехать, что обернулось для нее настоящим кошмаром.

Дома компания устроила вечеринку, во время которой муж стал уговаривать жену заняться групповым сексом. Когда девушка отказала, супруг с приятелем начали её избивать, а потом изнасиловали.

После того как потерпевшая освободилась, она обратилась в полицию с заявлением.