В Россию приходит Lab-Trade

В строительной отрасли нет места для мошенников. Каждый продукт, который появляется на рынке, должен пройти строгие проверки качества. Они выполняются с помощью специализированного контрольно-измерительного оборудования. На российский рынок входит компания, которая уже в течение многих лет занимается его производством. C новым партнёром появляется шанс для дальнейших инноваций.
Для чего собственно проводятся контрольно-измерительные испытания?
Тесты качества являются стандартом в современном строительстве. Основной причиной, по которой они проводятся, является гарантия безопасности использования. Каждый производитель строительных материалов или разработчик должен быть уверен, что его продукт соответствует всем необходимым стандартам и не ставит под угрозу жизнь и здоровье будущих пользователей.
Что скрывают научно-исследовательские лаборатории?
Оборудование, располагающееся в научно-исследовательских лабораториях, предназначено для стимулирования экстремальных условий, которым могут подвергаться отдельные строительные материалы. В случае элементов упомянутого моста это была бы сильная нагрузка, высокая влажность и порывистый ветер. Кроме того, исследовать можно и ряд других потенциально опасных факторов. Мы можем проследить их на примере ценового предложения Lab-Trade.
Тесты, которые могут быть выполнены благодаря измерительным приборам, предоставляемым Lab-Trade, делятся на пять основных категорий:
- Испытания на прочность. Флагманским продуктом в этой категории является линия испытательных стендов для испытаний на прочность TS. Эти устройства, производимые с 2004 года, прошли долгий путь конструктивных изменений и функциональных расширений. Сегодня мы можем уверенно говорить об универсальной и полностью функциональной силовой машине для большинства производителей в строительной отрасли.
- Климатические испытания. Полный диапазон исследований в области изменяющихся климатических условий и воздействия неблагоприятных факторов, таких как засоление брусчатки. Необходимые измерения можно проводить как в небольших климатических камерах для испытаний битумной черепицы, так и на более крупных устройствах, где помещаются целые стены и системы утепления.
- Огнестойкие испытания. Пожарная безопасность является одним из основных требований, которым должны соответствовать строительные объекты. Устройства Lab-Trade проверяют реакцию на огонь, используя различные стандартизированные методы (SBI, метод с использованием излучающей пластины и т. д.).
- Теплопроводность. Большинство материалов испытываются под этим углом (например, пенополистирол, пенопласт, сэндвич-панели, окна, изоляция труб). Устройства Lab-Trade приспособлены к измерениям продуктов различной формы (лямбдаметр для испытаний плоских образцов, трубчатые лямбдаметры) и размеров.
- Геометрические испытания. В этом случае испытывается плоскостность, толщина и прямоугольность строительных материалов для того, чтобы иметь уверенность в том, что их размеры стандартизированы.