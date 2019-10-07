В Россию приходит Lab-Trade

В строительной отрасли нет места для мошенников. Каждый продукт, который появляется на рынке, должен пройти строгие проверки качества. Они выполняются с помощью специализированного контрольно-измерительного оборудования. На российский рынок входит компания, которая уже в течение многих лет занимается его производством. C новым партнёром появляется шанс для дальнейших инноваций.

Для чего собственно проводятся контрольно-измерительные испытания?

Тесты качества являются стандартом в современном строительстве. Основной причиной, по которой они проводятся, является гарантия безопасности использования. Каждый производитель строительных материалов или разработчик должен быть уверен, что его продукт соответствует всем необходимым стандартам и не ставит под угрозу жизнь и здоровье будущих пользователей.

Что скрывают научно-исследовательские лаборатории?

Оборудование, располагающееся в научно-исследовательских лабораториях, предназначено для стимулирования экстремальных условий, которым могут подвергаться отдельные строительные материалы. В случае элементов упомянутого моста это была бы сильная нагрузка, высокая влажность и порывистый ветер. Кроме того, исследовать можно и ряд других потенциально опасных факторов. Мы можем проследить их на примере ценового предложения Lab-Trade.

Тесты, которые могут быть выполнены благодаря измерительным приборам, предоставляемым Lab-Trade, делятся на пять основных категорий: