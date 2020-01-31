В Россию приехала новая Hyundai Sonata

В Российской Федерации начали продавать новое поколение седана Hyundai Sonata. Это уже восьмая генерация модели.

Новое исполнение популярного в России седана будет продаваться в трех версиях: Classic, Comfort и Style. В стандартном исполнении на машине будет установлена LED-оптика, двузонный климат-контроль, парктроники, а также мультимедиа-комплекс с 8-дюймовым дисплеем, а также Android Auto и Apple CarPlay. Корейцы поставили на новую Hyundai Sonata двухлитровый мотор, мощность которого составляет 150 лошадиных сил. Агрегат работает только с автоматической коробкой передач.

В качестве опций предлагаются камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, доступ в салон без ключа, беспроводная зарядка для телефонов, электронный ручник с автоудержанием, мультимедиа-комплекс с 10,25-дюймовым экраном, а также топовая акустическая система фирмы Bose с 11 колонками и сабвуфером. Флагманская версия Sonata будет стоит в России два миллиона рублей, сообщает 32cars.

Фото: Драйв2